El hombre de Junqueras en el CTTI, ante los fallos informáticos para cobrar impuestos: "habrá hostias a lo salvaje"

Querían empezar el cobro de impuestos masivos a final de año pero habían comprado una bici y necesitaban una moto, según un responsable técnico

La Generalitat de Cataluña quería generar el primer impuesto masivo a final de este año, una vez que hubieran declarado la independencia, pero en el mes de julio los sistemas informáticos que tenían fallaban continuamente y esto provocó tensiones en el equipo del CTTI, hasta el punto de que en una de las conversaciones, el hombre de Junqueras en el Centro de Telecomunicaciones, Josué Sallent, le dice al coordinador de proyectos que si no se puede cobrar ese impuesto "habrá hostias a lo salvaje".

Josué le responde que todo eso lo están trabajando desde el CTTI y le precisa que no sólo desde el punto de vista operativo, sino también de "estrategia de país".

Además pone de manifiesto que los subsistemas no aguantan lo que va a hacer la Hacienda catalana. "No aguantará los nuevos sistemas de Hacienda", exclama, a lo que David Ferrer le contesta que "no se ha invertido dinero en esos sistemas". Pero Sallent le corta y le dice que "cada año pagan un 'pastizal' de dinero al CTTI".