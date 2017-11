Junqueras acusa al PP y PSOE de usurpar el Govern y repartirse el "botín"

"¿Nadie sospecha quien es M. Rajoy del PP? ¿No lo sabe el socio del Bloque 155, Pedro Sánchez?"

Para Junqueras, que la justicia española no actúa como la europea es un hecho, y ha criticado que la primera no tenga tampoco "ninguna prisa por saber quien es un tal M. Rajoy del PP que cobraba comisiones, de hecho es que sencillamente no tiene ningún interés a saberlo".