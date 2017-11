Junqueras: "Puede que esté en prisión, pero los catalanes seguiremos luchando"

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha advertido de que su presencia en la cárcel y la de otros siete exconsellers no debilitará el proceso soberanista en Cataluña: "Puede que esté en prisión, pero los catalanes seguiremos luchando". Igualmente, en un artículo en 'The Times', el exvicepresidente ha criticado lo limitado de sus comunicaciones en prisión ya que, asegura, no ha podido ni ver a sus hijos.