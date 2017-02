Junqueras advierte que la Generalitat no va a parar el referéndum y que si ganan, "no habrá inhabilitación posible"

El vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, ha afirmado que la Generalitat no piensa parar el referéndum de independencia previsto para este año, aunque no ha aclarado si lo plantea para antes o después del verano, y ha añadido que la clave es que lo ganen los soberanistas porque así "no habrá inhabilitación posible".

Lo ha explicado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha señalado que el Estado buscará inhabilitar a miembros del Gobierno catalán más allá de los procesos judiciales que ya hay ahora en marcha contra dirigentes soberanistas: "A mí, seguro que también". Junqueras ha defendido seguir con el proceso soberanista pese a estas inhabilitaciones, y se ha mostrado convencido de que la clave está en que el proyecto independentista triunfe: "Si ganamos, no habrá inhabilitación posible". Ha asegurado que el Govern no se plantea retirar el referéndum pese a todos los frentes judiciales abiertos a dirigentes soberanistas, y no ha aclarado si será antes o después del verano: "Será un día soleado. La mayoría de días en este país son soleados". Junqueras ha lamentado que el Tribunal Constitucional "lo prohíbe todo cada día", por lo que contempla que también actuará contra el referéndum que tiene previsto convocar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. GUIONISTA DE RADIO El vicepresidente trabajó como historiador en un programa de Catalunya Ràdio en el que el objetivo era hacer previsiones de futuro y, en 2007, el vicepresidente --entonces era concejal en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)-- vaticinó que Cataluña declararía su independencia el 1 de enero de 2016. "No hemos fallado por falta de ganas", ha explicado este viernes Junqueras, que ha declinado hacer previsiones de futuro por considerar que su papel institucional actual solo le permite hablar de hechos, no de futuribles. Sin embargo, Junqueras sí ha concluido que dentro de 10 años, en 2027, Cataluña ya llevará "muchos años" conmemorando su declaración de independencia y su transformación en una república. El programa en el que participaba Junqueras pronosticó en 2007 que el referéndum en Cataluña lo tutelaría la ONU, lograría un 61 por ciento de 'síes' a la independencia, y el Rey Felipe se mantendría como jefe de Estado en una Cataluña independiente.