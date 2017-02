Junqueras defiende que Vidal no ha cometido ningún delito sino que se ha "explicado mal"

Cs replica: "Los políticos no dimiten por explicarse mal, sino por mentir o, en su caso, decir la verdad"

El conseller de Economía y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha defendido este jueves que el exsenador de ERC Santiago Vidal "no ha dimitido por delito, sino por haberse explicado mal" al afirmar que el Govern ha obtenido datos fiscales de los catalanes ilegalmente.

En respuesta a una interpelación del diputado de Cs Fernando de Páramo en el pleno del Parlament, Junqueras ha destacado que "el señor Vidal explicó cosas que no se correspondían en absoluto con la realidad" y que por eso dimitió a las pocas horas de que trascendieran sus declaraciones.

De Páramo le ha replicado que "los políticos no dimiten por explicarse mal, sino por mentir o, en su caso, decir la verdad", y ha acusado a Junqueras de oscurantismo por no detallar qué hay de verdadero y qué de falso en las declaraciones de Vidal.

Junqueras ha defendido que tanto él como el Govern han dado las explicaciones oportunas y han dejado claro en reiteradas ocasiones que trabajan legalmente, y ha recordado que el Ejecutivo catalán maneja desde hace décadas datos fiscales de los catalanes que, entre otras cosas, han permitido elaborar una estrategia de lucha contra el fraude fiscal que ha hecho aflorar 170 millones de euros.

Asimismo, se ha puesto a disposición de la oposición para seguir dando las explicaciones que sean necesarias y demostrar la transparencia del Govern, e incluso ha invitado a De Páramo a visitar la sede de la Agencia Tributaria catalana y las oficinas territoriales.

COMBATIR LOS DELITOS Y LA CORRUPCIÓN

También se ha ofrecido a contribuir a la búsqueda de delitos y casos de corrupción, pero ha defendido que Vidal no ha cometido ni una cosa ni la otra, por lo que considera que con la dimisión del exsenador se cierra la polémica.

De Páramo ha celebrado la invitación de Junqueras y la ha interpretado como un ofrecimiento a apoyar la comisión de investigación sobre el caso Vidal que prevé pedir Cs si las explicaciones que dará el Govern no son suficientes: "Me ha dicho que me ayudará a perseguir delitos, así que cuento con su apoyo para la comisión de investigación".

El diputado de Cs también ha criticado a Junqueras de intentar que el asunto Vidal "se quede en una anécdota: Se les ha ido la mano espiando a los catalanes. Espiar a la oposición y otros partidos es repugnante, pero hacerlo con todos los catalanes es inadmisible".