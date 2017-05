Junqueras ve en la independencia la mejor herramienta para defender el Estado del bienestar

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha reivindicado este sábado la independencia de Catalunya como "la mejor herramienta posible" para defender el Estado del bienestar actual.

Junqueras ha apelado a "todos los que quieren votar" a luchar para hacer efectivo el referéndum y ha defendido que lo que separa a los partidarios del 'sí' y del 'no' a la independencia es el voto que emiten en un momento concreto de sus vidas.

"Estamos convencidos de que la mayoría de la gente de este país depositará un 'sí', pero todos aquellos que depositarán un 'no' comparten con nosotros el respeto a la democracia", ha añadido.

Sobre la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de permitir la celebración del referéndum que pretende llevar a cabo el Govern, ha valorado: "Nuestra opinión no les importa porque no les importamos, porque no nos quieren".