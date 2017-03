Junqueras cree que un referéndum en Cataluña sería "un estímulo" para que "muchas cosas cambiasen en el Estado"

Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares coinciden en reivindicar un nuevo sistema de financiación

El conseller de Hacienda de Cataluña, Oriol Junqueras, ha apuntado este jueves que el Estado no tiene voluntad de cambiar el 'statu quo' porque "no tiene suficientes estímulos" para hacerlo, por lo que se ha mostrado convencido de que "el hecho de que los ciudadanos de Cataluña puedan expresar su voluntad sobre el futuro político en un referéndum sí sería un estímulo para que muchas cosas cambiasen en el Estado español".

Junqueras se ha expresado en estos términos en su intervención en la ponencia 'Deuda histórica y modelo de financiación', en el marco de la jornada 'La hora de las decisiones: infraestructuras, financiación y sectores económicos' que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia, donde a las puertas se han concentrado varias decenas de personas con pancartas con lemas como 'Som valencians, no catalans' y senyeras valencianas.

El responsable de la Hacienda catalana ha apuntado que en la actualidad existen "grandes volúmenes de deuda", por lo que "los hijos de nuestros nietos estarán pagando deuda que habían generado sus bisabuelos".

A su juicio, "uno de los grandes males de los gobiernos españoles es que han tomado las decisiones económicas en función de criterios políticos", de manera que las inversiones e infraestructuras no las hace en función de los intereses que generan. "Así, se hacen en ámbitos que no tiene retorno económico y no en base a la ocupación", por ejemplo.

EL REFERÉNDUM, "UN ESTÍMULO"

En este sentido, ha afirmado que el Estado no tiene voluntad de cambiar el 'statu quo' porque "no tiene suficientes estímulos para cambiar, de hecho aplica estas prioridades políticas desde siempre". "Estamos convencidos de que sin duda el hecho de que los ciudadanos de Cataluña puedan expresar su voluntad sobre el futuro político en un referéndum sí sería un estímulo para que muchas cosas cambiasen en el Estado español", ha afirmado.

"Trabajaremos para tener las mejores relaciones posibles con nuestro entorno y para que la economía vaya lo mejor posible, porque lo que vaya bien para nosotros también para nuestro entorno", ha aseverado el dirigente.

LOS VALENCIANOS, "MALTRATADOS"

Por su parte, el conseller de Hacienda en la Comunitat Valenciana, Vicent Soler, que también ha participado en la jornada, ha asegurado que "los valencianos estamos maltratados financiera y fiscalmente, de manera histórica" y "ese maltrato tiene que ver con el modelo de Estado y con nuestra invisibilidad política como pueblo", ha destacado el conseller, quien ha precisado que durante el franquismo el territorio ya "sufría" el hecho de recibir " recursos públicos por debajo de la media".

Así, ha indicado que ya en democracia, los distintos gobiernos centrales no han solucionado el problema de financiación, por lo que ha reclamado un nuevo sistema "que parta de cero, que acabe con el 'statu quo' y piense en las personas".

Ha señalado que la negociación que se ha puesto en marcha entre las autonomías y el Estado para solventar esta cuestión "ha empezado muy mal" --en referencia a la comisión de expertos-- porque el Gobierno central ha tomado decisiones "unilateralmente". "Hay que caminar hacia el federalismo fiscal", ha defendido Soler, quien ha añadido además que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), es "una estafa", ya que hace aumentar la deuda de las autonomías.

LAS CCAA "SE HAN HECHO MAYORES"

La consellera de Hacienda de las Islas Baleares, Catalina Cladera, ha destacado en su intervención la importancia de reformar el modelo de financiación autonómico para salvaguardar el Estado de Bienestar. Ha apuntado que tras 40 años de la Constitución española "hay que aumentar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que se han hecho mayores, y tienen que tener más capacidad de gestionar los ingresos".

Asimismo, ha abogado por que el Estado condone la deuda de esta autonomía y que País Vasco y Navarra se sumen a la reforma del modelo de financiación "para contribuir al modelo de país en el que hemos de encajar todos", ha defendido. Se trata, ha dicho, de "acabar con el café para todos y permitir una reforma en la que todos quepamos", alejada de la "recentralización" llevada a cabo por el Gobierno en los últimos años, ha aseverado.