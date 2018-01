La Junta Electoral Central publica el resultado de las elecciones catalanas

La Junta Electoral Central ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña un resumen de los resultados de las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre, de acuerdo con los datos ya proclamados por las Juntas Electorales Provinciales.

La Junta ha dado a conocer los resultados por provincias así como la relación de todos los candidatos que resultaron elegidos, incluidos los ocho electos de ERC y Junts per Catalunya que han renunciado al escaño, como Carles Mundó, se encuentran en prisión, es el caso de Oriol Junqueras, o están huidos en Bruselas, como Carles Puigdemont o Toni Comín.

Ciudadanos obtuvo 1.109.732 votos y 36 escaños; Junts per Catalunya, 948.233 papeletas y 34 diputados; ERC, 935.861 votos y 32 escaños; el PSC recibió 606.659 apoyos y logró 17 escaños; Catalunya En Comú-Podem, 326.360 papeletas que le dieron 8 diputados; la CUP, 195.246 votos y 4 escaños; y el PP, 185.670 votos y otros 4.

Los tres partidos que cierran la lista no obtuvieron representación parlamentaria: Partido Animalista (38.743 votos), Recortes Cero (10.287) y Per un Món Més Just (577).