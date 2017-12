La Junta Electoral exige tapar cuadros de políticos en un colegio de Balaguer (Lleida)

La Junta Electoral ha obligado a la pintora Aida Martí a tapar los cuadros de su exposición 'Un románico contemporáneo', en el que aparecían imágenes de políticos catalanes en el Ayuntamiento de Balaguer, que es este jueves es colegio electoral en las elecciones al Parlament.

"Me han dicho que si no los retiraba se podía impugnar la mesa, yo no quería, es casualidad que la sala sea colegio electoral y que sean retablos de políticos, con imágenes de ocho políticos: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Inés Arrimadas, Xavier García Albiol, Anna Gabriel, Pablo Iglesias, Miquel Iceta y Mariano Rajoy, según ha detallado.