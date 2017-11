La Junta de Extremadura defenderá que el nuevo sistema de financiación autonómica parta de una reforma de los ingresos

La Junta de Extremadura defenderá en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica que éste parta de una reforma de los ingresos, para evitar con ello el "problema de infrafinanciación" que a su juicio sufren en la actualidad las comunidades autónomas.

De este modo, según ha señalado la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, "es el momento" de "avanzar definitivamente" en el nuevo modelo de financiación autonómica, teniendo en cuenta que "el problema" de la Junta de Extremadura desde 2015 con su "compromiso" con las políticas sociales y de reactivación económica "no es de exceso de gasto" sino "de falta de ingresos", es decir, "un problema de infrafinanciación".

En este sentido, ha defendido que hay que trabajar "más y más rápido" para formular el nuevo sistema de financiación autonómica, y ha solicitado al Gobierno central que plantee ya el modelo que él propone en dicha materia. "Todos los demás estamos diciendo cosas, pero quien tiene que proponer el modelo, quien debería haberlo propuesto antes del 31 de diciembre todavía no lo ha hecho", ha espetado.

Al mismo tiempo, ha apuntado que la Junta acudirá a la discusión de la financiación autonómica "con ánimo constructivo" para "hablar, dialogar", aunque con el planteamiento de que "no" puede haber comunidades autónomas "ganadoras o perdedoras" en esta cuestión.

"No hay ganadores ni perdedores, no hay comunidades autónomas, no hay recursos en los territorios, son las personas, las empresas quienes contribuyen", ha espetado Blanco-Morales, quien ha defendido "la igualdad " y "el acceso a los servicios sociales básicos" para todos los ciudadanos.