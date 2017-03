Junta garantiza que Susana Díaz seguirá trabajando por Andalucía como hasta ahora y pide "coherencia" a Moreno

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha querido dejar claro este martes, al hilo de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, vaya a optar a liderar el PSOE, que ella seguirá trabajando por Andalucía como hasta ahora, al tiempo que ha criticado la reacción del presidente del PP-A, Juanma Moreno, al que ha exigido "coherencia".

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Miguel Ángel Vázquez ha querido dejar claro que Susana Díaz seguirá siendo presidenta de la Junta, como ha repetido ella misma en numerosas ocasiones.

También ha indicado que Ciudadanos --formación con la que el

PSOE-A tiene suscrito un acuerdo de investidura-- ha defendido la "estabilidad política" que hay en Andalucía, algo que coincide perfectamente con la opinión que tiene el Gobierno andaluz, en el sentido de que en esta comunidad "hay estabilidad política y una hoja de ruta clara".

No obstante, el portavoz ha considerado sorprendentes las reacciones de algunos dirigentes de los partidos de la oposición, entre ellos el presidente del PP-A, y los ha invitado a que, cuando quieran, se pueden comparar agendas de trabajo. "A trabajar no le gana nadie a la presidenta de la Junta, cuya agenda no resiste comparación con la de ningún otro dirigente político en Andalucía", según ha señalado Vázquez.

Ha agregado que, en cuanto a la defensa de los intereses generales de Andalucía, "no hay ningún otro dirigente político que los defienda con más fuerza y más ahínco que la presidenta de la Junta".

"FRUSTRACIONES" DE MORENO

En su opinión, Moreno --que ayer demandó a Díaz que renuncie a la Presidencia de la Junta si opta formalmente a liderar el PSOE-- es una persona que como no gana en las urnas está intentando buscar un tipo "de vía de escape a sus frustraciones".

Miguel Ángel Vázquez ha hecho referencia además al hecho de que el domingo se pudo ver, tras conocerse que Susana Díaz optaría a liderar el PSOE, como el vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP y presidente de honor del PP-A, Javier Arenas, fue el encargado de reaccionar a ese hecho, con lo que le "robaba la cartera y le marcaba el camino a Moreno, quien al ver que le habían comido todo el terreno ha tenido que sobreactuar y está pidiendo cosas que no reclama en su propio partido".

El portavoz ha pedido al presidente del PP-A "coherencia" porque lo que pide en Andalucía nunca lo pide dentro de su partido, algo que no sabemos si es por "cobardía, por que no lo oyen o por que no pinta nada en las filas de su propio partido".

Sobre esas "incompatibilidades" de las que habla el PP-A, según ha añadido, hay que empezar por el propio Moreno, que es senador y preside la Comisión de Incompatibilidades del Senado, y ejerce la oposición en Andalucía.

Vázquez ha añadido que además hay presidentes provinciales del PP que son secretarios de Estado en ministerios, como José Antonio Nieto (Córdoba) o José Enrique Fernández de Moya (Jaén).

Asimismo, ha indicado que mirando hacia atrás, Juan Ignacio Zoido fue concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, portavoz en el Parlamento andaluz y presidente del PP-A, mientras que José María Arenas fue presidente de Castilla y León y presidente del PP.

Miguel Ángel Vázquez ha querido dejar claro que todos los andaluces pueden tener la "garantía de que Susana Díaz va a estar trabajando por Andalucía como ha venido haciendo hasta ahora y va a seguir haciendo en el futuro".