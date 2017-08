La Junta valora el "compromiso" de sindicatos y empresas sobre financiación autonómica y pide a PP "altura de miras"

El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha valorado el "consenso" y "compromiso" de los agentes económicos y sociales en materia de financiación autonómica, un acuerdo que desea que también se alcance este lunes con los partidos políticos, tras lo que ha citado especialmente al PP-A, al que ha pedido "altura de miras" para que "primen los intereses de Andalucía por encima de los de partido".

No obstante, Jiménez Barrios cree que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "no ha empezado bien", toda vez que "no se puede despachar como hizo el miércoles, friendo huevos, sobre un asunto tan importante, sino que debe estar a la altura de las circunstancias", pero espera "tenga en su cabeza la preocupación de defender los intereses de Andalucía por encima de los intereses de su partido".