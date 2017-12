JuntsxCat inicia contactos con ERC y CUP para constituir el Parlamento de Cataluña

El número cuatro de JuntsxCat, Jordi Turull, ha asegurado que se han iniciado contactos con ERC y la CUP, comenzando por la constitución de la Mesa del Parlament. Por otro lado, ha señalado que no tienen candidato a presidenta de dicha institución que no sea Forcadell.

Turull ha remarcado que el objetivo de JuntsxCat era restituir el Govern y la Mesa del Parlament, y ha afirmado que la formación "no tiene candidata" para presidir la cámara catalana y no se mueve en otra candidatura que no sea la de Carme Forcadell.