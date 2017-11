21-D-. JuntsxCat estudia acudir a la Junta Electoral por concurrir sin "igualdad de condiciones"

Ve una "aberración" que se prohíba iluminar de amarillo las fuentes de Barcelona

"Son unas elecciones que ha convocado de forma ilegal Mariano Rajoy, y encima tenemos que presentarnos con candidatos encarcelados y con candidatos en el exilio. Esto no es democracia, esto no es igualdad de condiciones, esto no es la ley", ha lamentado en un acto de precampaña celebrado en la Escola Industrial de Barcelona.