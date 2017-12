JuntsxCat defiende que Puigdemont será investido y el Estado "no lo puede impedir"

Avisa de que "solo los que no creen en la democracia" se oponen a investirlo

JuntsxCat ha defendido este viernes que Carles Puigdemont será investido presidente de la Generalitat y que el Estado "no lo puede impedir", tras exigirle que acepte el resultado de las elecciones del 21 de diciembre.

"El presidente se sometió a unas elecciones ilegítimas porque no nos dan miedo las urnas. Ahora solo podemos exigir que el Estado acepte el resultado", destacan.

Tras insistir en que no pueden aceptar que se intente impedir la voluntad democrática de la gente, ha apuntado: "Sólo hay un tipo de gente que no quiere que Puigdemont sea investido presidente: los que no creen en la democracia".