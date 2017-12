JuntsxCat reitera su defensa de investir a Puigdemont frente al resto de candidaturas

Los partidos constitucionalistas y los soberanistas han mostrado este lunes sus discrepancias sobre si debe restituir o no al presidente cesado de la Generalitat y candidato, Carles Puigdemont, tras las elecciones del 21 de diciembre, y sólo Jordi Turull (JuntsxCat) ha defendido inequívocamente volver a investirle.

La republicana Marta Rovira ha replicado a Arrimadas que no se arrogue la potestad de hablar en nombre de Junqueras, que ha recordado que no se puede expresar porque está en la prisión madrileña de Estremera, y no ha respondido a si son favorables o no respaldar la investidura de Puigdemont --aunque ERC ya ha dejado claro en la campaña electoral que su presidenciable es Junqueras--.