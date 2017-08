Las Juventudes Socialistas de Euskadi exigen a Ernai que cese su "campaña infantil contra el turismo"

Las Juventudes Socialistas de Euskadi han puesto en marcha una campaña para exigir que cese la campaña "infantil" de la organización juvenil abertzale Ernai "en contra del turismo" en el País Vasco y que "sólo busca criminalizar a las personas que nos visitan".

En un comunicado, las Juventudes Socialistas han explicado que han impulsado esta campaña con el lema #HauEzDaBidea ante su "preocupación" los actos registrados durante las últimas semanas como el ataque a un tren infantil en San Sebastián, pintadas a la sede de la Agencia Vasca de Turismo Basquetour y movilizaciones convocadas con lemas como 'Tourist, go home'.

La secretaria general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Azahara Domínguez, ha afirmado que "no hay justificación posible con los actos vandálicos que han ocurrido estas semanas en contra del turismo en Euskadi". "Este tipo de actos realizados por una minoría que no representa el sentir de la mayoritario de la juventud ni de la sociedad vasca, sólo nos retrotrae a un pasado que algunos no quieren dejar atrás", ha indicado.