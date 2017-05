Juzgan a partir de mañana a la antigua cúpula de la CAM por las irregularidades que condujeron a la quiebra

Están acusados de aumentar de forma ficticia los beneficios para asegurar la fusión de cajas y cobrar extras por valor de 20 millones

Para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa para cada uno.