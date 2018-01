Juzgan al guardia civil que disparó a ventanas de sus vecinos de Tetuán porque "estaba borracho y se le fue la gaita"

La Audiencia Provincial de Madrid va a juzgar este martes, 23 de enero, a partir de las 10 horas, a un guardia civil por presuntamente disparar "de forma indiscriminada" 8 balas frente a las ventanas de sus vecinos en el madrileño distrito de Tetuán, ha informado la Fiscalía Provincial de Madrid en un comunicado.

Cuatro de los proyectiles disparados por el agente, que en momento de ocurrir los hechos estaba de baja laboral, impactaron en distintas partes del salón de una de las viviendas cuando una mujer y su hija se hallaban en la cocina. Otros dos proyectiles fueron disparados contra casas en las que en esos momentos no se encontraba nadie en su interior.

Los agentes que le interrogaron lograron que confesase que había disparado con su arma reglamentaria desde la venta. "Sí, se me ha ido la gaita. Me he tomado un par de copas", señaló, según informaron en su momento fuentes policiales.