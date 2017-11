Juzgan el jueves a dos 'tuiteros' que insultaron a Pilar Manjón, para los que piden tres años y medio de cárcel

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide tres años y medio de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo para dos usuarios de Twitter que publicaron mensajes en los que insultaron a Pilar Manjón en su calidad de víctima. El juicio contra los dos se celebrará el próximo jueves en la sede del tribunal situada en la calle García Gutiérrez de Madrid.

"A Pilar Manjón le tocó la lotería cuando reventaron al hijo. Menuda puta"; "Imagino que el padre del hijo de la Manjón no dice nada porque no sabe quién es..."; "Me alegra saber que pese a tu problema ortográfico apoyas a la puta proterrorista de Manjón", fueron algunos de los mensajes que publicó el acusado, para quien el fiscal pide dos años de prisión.