JxCAT se propone, como primeros objetivos, restituir a Puigdemont y su Govern, y "una rectificación del Estado"

El portavoz de JxCAT, Eduard Pujol, ha asegurado que las conversaciones para formar Gobierno en Cataluña serán "a fuego lento" y ha apuntado que los primeros objetivos son "la restitución de la Presidencia y el Govern", con Carles Puigdemont al frente, y lograr "la rectificación del Estado". Además, ha asegurado que los independentistas no darán "pasos atrás" y serán "tozudos" a la hora de construir "un país mejor", pero no con las "herramientas actuales".

"Es una figura que ha cumplido aquello que ha dicho que había y la gente también ha entendido la fórmula del exilio porque el presidente de Cataluña no puede estar en prisión. En prisión pueden estar aquellos que han hecho mal a la sociedad y aquellos que no han hecho bien su función de servidor público, pero no por la arbitrariedad del Estado. Los electores han entendido el por qué de la decisión de Puigdemont", ha indicado.