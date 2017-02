JxSí y la CUP evitan que el Parlament exija al Govern que desmienta a Vidal y le denuncie

Cs, PSC, SíQueEsPot y el PP critican que ambos grupos avalen la poca transparencia del Govern

El pleno del Parlament ha rechazado este jueves con los votos de JxSí y la CUP una moción de Cs para exigir que el Govern desmienta al exsenador de ERC Santi Vidal por señalar que el Ejecutivo catalán ha obtenido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes, y que emprenda acciones legales ante los tribunales contra él.

La iniciativa de Cs también reclamaba la comparecencia en el Parlament del presidente catalán, Carles Puigdemont, que ya se votó en la sesión plenaria del miércoles y que no prosperó porque la mayoría de JxSí y la CUP la rechazó.

El diputado de Cs Fernando De Páramo ha destacado que el objetivo de la iniciativa que Cs ha llevado este jueves al pleno era el de garantizar que no se van a utilizar ilegalmente datos de los catalanes, que no se ha espiado a nadie y que no se harán "listas de catalanes buenos y malos" desde el punto de vista independentista.

De Páramo ha lamentado la "poca transparencia" de JxSí y la CUP al votar en contra de la moción, y ha recordado que en la sesión plenaria del miércoles ambos grupos también se opusieron a exigir la comparecencia de Puigdemont por el caso Vidal.

La diputada del PSC Alicia Romero ha dicho que el Govern debería "iniciar acciones legales" contra Vidal si se da por bueno el desmentido de las declaraciones del exsenador que hizo la semana pasada en el Parlament el vicepresidente, Oriol Junqueras, y ha lamentado que no se hayan dado explicaciones.

El portavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, ha destacado que su grupo apoyará cualquier iniciativa que ayude a "impedir que este caso se cierre en falso", teniendo en cuenta que considera que el Govern no ha dado las explicaciones necesarias y que todavía se han generado más dudas con el hecho de que JxSí y la CUP hayan votado en contra de varias iniciativas para exigir que comparezcan Puigdemont y Vidal en el Parlament para dar explicaciones.

OPOSICIÓN "OBSESIONADA"

Antoni Castellà (JxSí) ha acusado a Cs, PSC, SíQueEsPot y el PP de tener una "obsesión ansiosa con el caso Vidal", y les ha pedido que estén tranquilos porque se está haciendo una auditoría en la Secretaría de Hacienda, Vidal ya ha dimitido y el Govern ha dado las explicaciones oportunas en comisión parlamentaria a través de Junqueras y del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.

Sergio Santamaría (PP) ha replicado contundentemente a Castellà y le ha dicho que "la obsesión enfermiza es la del proceso (independentista), que está finiquitado", y ha deplorado la falta de transparencia del Govern y de los partidos que lo integran, acusándoles de engañar a los ciudadanos.

Desde las filas de la CUP, Mireia Boya ha acusado a Cs de vivir en la teatralización permanente por decir que el Govern se dedica solo al proceso independentista pero centrar la mayoría de sus intervenciones precisamente en este tema: "Nosotros no alimentaremos más este show mediático".