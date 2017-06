JxSí y la CUP rechazan que Puigdemont comparezca en el Parlament por Gordó

Cs cree que el presidente pierde "una oportunidad de oro" para explicarse

Fuentes parlamentarias han explicado que la propuesta de comparecencia ha surgido de Cs pero que no ha contado con los suficientes apoyos para salir adelante.

Las mismas fuentes señalan que la decisión no se ha llegado a votar, al visualizarse que la propuesta no tenía la mayoría suficiente para prosperar, ya que JxSí y la CUP no eran partidarios.