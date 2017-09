JxSí y CUP piden cambiar el orden del día para aprobar ley del referéndum y la oposición habla de estado de excepción

JxSí y la CUP han pedido este miércoles un cambio del orden del día del pleno del Parlament para que se incluya el debate y la aprobación de la ley del referéndum con el fin de convocar, organizar y celebrar esta votación el 1 de octubre.

"No entendería ninguna injerencia por parte del Gobierno en este debate", ha dicho Rovira, que ha invocado el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara, que permite a JxSí y la CUP cambiar el orden del día del pleno, ya que tienen la mayoría absoluta para hacerlo.

Pese a esto, Rovira ha defendido que no queda afectado el control de la legalidad y los derechos de los parlamentarios, alegando que siempre pueden recurrir a los tribunales ordinarios con posterioridad, además de constatar que las observaciones del CGE no son vinculantes.

Para Gabriel, lo que pasa en la cámara no es un debate sobre el reglamento, el Estatut, el CGE o el TC, sino que se propone un debate y votación de una ley que, a su juicio, es un acto de dignidad colectiva: "Hay un Estado que cree que, más allá de la indisoluble unidad de España no hay vida, y por tanto no hay derechos".