JxSí defiende que los Presupuestos permitirán culminar la legislatura con un referéndum

El portavoz adjunto de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, ha defendido este martes que la aprobación de los Presupuestos para 2017 permitirá afrontar el último tramo de una legislatura que "llevará a las urnas para poder decidir el futuro" de Cataluña.

"Con estos Presupuestos avanzamos definitivamente con más herramientas sociales, para el crecimiento económico y el bienestar, y más herramientas para la democracia", ha recalcado en su intervención en el pleno durante el primer día de debate de los Presupuestos.

Para Torrent, las 1.190 enmiendas que los grupos han presentado a las cuentas son un "brindis al sol", y ha admitido que le decepciona que el PSC haya sido el primero en anunciar que los llevará al Tribunal Constitucional (TC) si mantiene la disposición adicional sobre el referéndum.

Ha explicado que JxSí quiere asegurar que los Presupuestos reflejen la voluntad de impulsar un referéndum acordado y, en caso de no conseguirlo, otro sin acuerdo: "Si el referéndum acordado no se ve reflejado, será por la responsabilidad política de los que votarán en contra de esta posibilidad, y demostrarán que no hay ninguna voluntad de cambio y transformación".

Tras asegurar que la economía catalana crece "más y mejor que la española", ha admitido que no es suficiente y que lo necesario es trasladar el crecimiento económico a las familias catalanas.