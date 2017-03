JxSí, SíQueEsPot y la CUP apoyan al rapero condenado a 3 años por injurias a la Corona

Miembros de JxSí, de SíQueEsPot y de la CUP han recibido este miércoles en el Parlament al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas 'Valtonyc', al que la Audiencia Nacional ha condenado a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas en las letras de sus canciones.

Tras la reunión ha habido una rueda de prensa en que se han solidarizado con él los diputados Anna Gabriel (CUP), Joan Giner (SíQueEsPot), Lluís Llach y Gerard del Moral (JxSí) y el cantante Fermín Muguruza.

EL CANTANTE RECURRIRÁ

'Valtonyc' ha explicado brevemente su caso, que considera un ataque a la libertad de expresión: "He sido condenado por el hecho de hacer canciones. Se me acusa de enaltecimiento del terrorismo en un país donde no hay terrorismo y de injurias a la Corona cuando la Corona se injuria por sí sola".

Ha asegurado que recurrirá a todas las instancias y que su mayor baza es la movilización y las muestras de solidaridad, y Anna Gabriel ha explicado que esa solidaridad se evidenciará con un concierto en mayo, entre otras acciones.

Joan Giner ha añadido que impulsarán mociones de apoyo en los ayuntamientos y, junto a Gabriel, ha dicho que estudiarán presentar una en el Parlament: "No se puede condenar a un chaval que trabaja en una frutería por cantar, mientras los grandes ladrones de este país están libres", según Giner.

"Toda la solidaridad y apoyo ante la criminalización también de la música y de la cultura", ha clamado la diputada 'cupaire'.

Gerard del Moral ha cuestionado que la justicia esté siendo "igual para todos" y ha manifestado el compromiso de JxSí con la libertad de expresión.

ACTIVISTAS CULTURALES

Lluís Llach ha recordado que en su tiempo como cantautor sufrió la censura y la represión, pero ha tachado de "vergüenza que ocurra en el siglo XXI".

El diputado ha dicho que el activista cultural no sólo tiene el derecho de la libertad de expresión, sino que "tiene el deber de provocación y de cuestionar los principios de la sociedad".

Fermín Muguruza ha lamentado cómo afecta a los artistas este tipo de casos que generan "autocensura, que es la peor de las censuras posibles", por lo que ha instado a levantar el escudo para que no se acabe con la libertad de expresión.