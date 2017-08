JxSí contempla "cualquier vía" para aprobar la ley del referéndum, también el decreto ley

Guinó (PDeCAT) asegura que optarán por la que sea "más factible y eficiente"

Pese a todo, él era partidario de la lectura única si el Gobierno central no la hubiera impugnado, lo que ha criticado porque "es un proceso habitual en otros parlamentos autonómicos y en las Cortes".

"No se suspende este sistema porque técnicamente no se adecue a la Constitución. Se impugna y se suspende porque hay una voluntad política detrás, y este es el gran error. Se utiliza el TC por parte del Gobierno para no abordar lo que es una cuestión política, que debe resolverse entre gobiernos", ha lamentado.