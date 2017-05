JxSí quiere sumar a los 'comuns' a la vía unilateral pese a las discrepancias recientes

El líder de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, y la portavoz, Marta Rovira, han confiado este martes en sumar a Catalunya en Comú --los 'comuns'-- a la vía del referéndum unilateral pese a las discrepancias que los dos grupos han manifestado recientemente.

Los 'comuns' no acudieron a la reunión de este lunes porque consideran que no es el Govern quien tiene que abordar qué hacer con el referéndum si no hay negociación con el Gobierno central, sino que tiene que hacerlo el Pacte Nacional pel Referèndum.