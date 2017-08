JxSí dice que la semana que viene es "ideal" para aprobar la ley del referéndum

La portavoz de JxSí, Marta Rovira, ha asegurado este jueves que la semana que viene es "ideal" para aprobar la ley del referéndum que debe dar cobertura legal a la consulta anunciada para el 1 de octubre.

Rovira ha dicho que "la semana que viene se apunta como una semana ideal" para aprobar la ley del referéndum: no ha descartado que también se haga con la ley de transitoriedad jurídica, que en todo caso se aprobará antes del 1-O.

"En el ejercicio del derecho democrático por parte del Parlament, el TC no es hábil, no es competente", ha sentenciado, y ha asegurado que el Gobierno central está demostrando que el TC es su brazo judicial y que no hay separación de poderes.