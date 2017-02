Lambán cree que Podemos "debe recapacitar" y decidir si quiere "ser útil" a los aragoneses o bloquear al Gobierno

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que Podemos "debe recapacitar" y decidir si desea "solucionarles los problemas a la gente y ser útil a los aragoneses" o bien "si su única obsesión es poner palos en la rueda del Gobierno" y "obstaculizar" su labor".

Así lo ha afirmado este miércoles Javier Lambán en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita al certamen ARCO en Madrid, después de que se haya suspendido la mesa a cuatro que ofreció este martes a los grupos de la izquierda para intentar desbloquear la negociación presupuestaria y a la que Podemos se ha negado a asistir.

Tras dejar claro que no aceptará la condición de Podemos de cesar al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ni admitiría su dimisión si la presentara, Lambán ha estimado que la formación morada debe decidir si "está a favor" de "ser útil" a los ciudadanos, a quienes "les votaron", o si prefiere "obstaculizar la labor del Gobierno, olvidándose de los aragoneses", pero esa decisión "ya no es del Gobierno, es de Podemos".

El presidente ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya ha reconocido el derecho de los grupos a "exigir garantías jurídicas, políticas y de toda índole de los acuerdos que se van a cumplir", pero en este proceso "no hay vuelta atrás, no hay demoras, no hay lugar a nuevas excusas".

De esta forma, aunque ha insistido en su deseo de sacar adelante los presupuestos con los grupos de la izquierda, advirtiendo de que "no hay ninguna clase de plan B", ha observado que "hay una sensación por parte de la sociedad aragonesa y del Gobierno de que los plazos se están agotando".

Si en un plazo "muy breve" de tiempo Podemos no responde de forma positiva al ofrecimiento del Ejecutivo a negociar, "el Gobierno tendrá que reconsiderar la situación y ver por qué camino transita en cuanto a la tramitación de los presupuestos", ha manifestado Lambán, al remarcar que la oferta del Ejecutivo autonómico ha sido "muy generosa" en cuanto a las garantías de cumplimiento de los acuerdos que se alcancen en la negociación.

Por ello, ha instado a Pablo Echenique y a Podemos a recordar "cuál fue el compromiso que adquirió con los aragoneses en mayo de 2015" y a que analicen "de qué manera está manteniendo ese compromiso ahora mismo", así como le ha emplazado a que "sea consecuente con los pactos que firma y con los compromisos que adquiere".

Lambán ha comentado que, "quizá por ingenuidad o una buena voluntad desbordante, sigo pensando que al final Podemos, en vez de estar absolutamente obcecado en disputas por el poder, optará por los aragoneses, por ser útil a los intereses de los aragoneses y se sentará a negociar los presupuestos".