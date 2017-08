Larrión (EH Bildu) cree que "las acciones" de Ernai contra el turismo son "un grito desesperado de la juventud"

Denuncia que el Gobierno vasco no tiene "política de turismo integral de país"

En cuanto al tema del modelo turístico, considera que el Gobierno vasco y el lehendakari, Iñigo Urkullu, "podrían estar pendientes de los temas de Hacienda porque, en todos los impuestos que no vienen regulados desde Madrid", Euskadi "tiene autonomía para poder establecer un planteamiento fiscal".

Además, ha considerado que, por parte del Ejecutivo de Urkullu, "no hay política de turismo integral de país". "No hay una apuesta de país, no ha habido una apuesta por Foronda, para que el visitante que llega a Donosti entienda que el país tiene mucho más que ofrecer", ha destacado.