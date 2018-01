Lastra dice que el PSOE "tiene las puertas abiertas" a todos los progresistas, tras las diferencias entre IU y Podemos

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho este viernes que su partido "tiene las puertas abiertas a todos los progresistas", pero ha asegurado que no hará una OPA a ninguna fuerza política. "Nosotros tenemos siempre las puertas abiertas para toda aquella persona progresista que quiera trabajar por luchar contra la desigualdad, pero lo que no vamos a hacer es tampoco una OPA a ningún partido político", ha señalado.

"No me gusta meterme en casa ajena porque no me gusta que se metan en la mía", ha manifestado, para después insistir en que no quiere expresar opiniones sobre problemas internos de otras formaciones políticas.