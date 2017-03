Lastra insiste en que el 'crowdfunding' de Pedro Sánchez es legal y se mantendrá por el "compromiso" con los donantes

La diputada socialista Adriana Lastra, una de las coordinadoras de la campaña del ex secretario general Pedro Sánchez para las primarias, ha insistido este miércoles en que el sistema de captación de fondos a través del micromecenazgo es "transparente" y "legal" y ha defendido que lo mantendrán por el "compromiso" que han adquirido con los donantes.

Así lo ha asegurado la diputada asturiana en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, cuando se le ha preguntado por la reunión que tuvo lugar este martes en Ferraz entre la Gestora y representantes de los tres aspirantes a las primarias.

La dirección ha pedido a los equipos de los futuros candidatos que se acojan al sistema de financiación que, aducen, recoge la ley de partidos, a través de una cuenta corriente de titularidad compartida con Ferraz. Sin embargo, los 'sanchistas' defienden que no pueden cerrar su plataforma y explican que cambiarán de sistema cuando arranque formalmente el proceso.

"Nuestro procedimiento es transparente, es legal, cumple todos los requisitos de la legalidad vigente en todos los sentidos", ha explicado Lastra, que ha recalcado que mantendrán su 'crowdfunding' porque tienen "un compromiso político, pero también legal con los donantes".

LA GESTORA NO DA NI EL CALENDARIO

Este sistema, ha dicho, continuará a pesar de las exigencias de la Gestora, porque "el proceso no se ha abierto" y ni siquiera saben, ha lamentado, cuándo comenzará. "No nos han querido dar ni siquiera el calendario que tienen previsto", ha remachado.

En la reunión de este martes, los 'sanchistas' aportaron dos informes que, según explicaron, respaldan su sistema y su intención de mantenerlo. Mientras tanto, la Gestora aportó otro informe elaborado por un catedrático que sostiene que el 'crowdfunding' puede generar problemas al partido cuando se fiscalicen sus cuentas.

Además, fuentes del equipo de Sánchez han explicado que, en la reunión, Ferraz explicó que se había hecho una llamada al Tribunal de Cuentas y se les había trasladado que el sistema de 'crowdfunding' no se ajusta a lo legal. El asesor jurídico de esta campaña, Andrés Perelló, defendió al finalizar la reunión que si existe algún informe de este organismo, deben presentarlo.

"Si alguien me trae un informe del Tribunal de Cuentas que dice que esto se ha regulado, yo lo acataré, pero no vale que me digan 'ha dicho el Tribunal de Cuentas', porque los tribunales no dicen, sentencian, resuelven o hacen diligencias", explicó.

Eso sí, aseguró que se estudiarán los documentos aportados por la Gestora, aunque insistió en que lo que mejor se ajusta al "vacío legal" que existe ahora, hasta que comience el proceso de manera formal y puedan ajustarse a las normas del partido, es el sistema de 'crowdfunding'.