Ledezma ve "fallida" la mediación de Zapatero porque "no ha ahorrado una sola muerte" en Venezuela

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma ha calificado de "fallidos" los trabajos de mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela: "Con haber ahorrado una sola vida hubiese sido gran éxito", ha remarcado, reiterando que si se hubiera logrado celebrar un referéndum revocatorio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se hubieran evitado "los más de 130 muertos" en protestas callejeras contra el régimen.

Zapatero ha liderado reuniones como mediador en el conflicto venezolano entre el Gobierno de Maduro y la oposición, en algunas de las cuales participaron interlocutores internacionales como el Papa Francisco. "Fue una parodia, una burla no solo contra el Vaticano, no solo contra otros mediadores de buena fe, sino contra pueblo Venezuela". A esto, ha añadido que los ciudadanos que salieron a las calles a manifestarse lo hicieron "por una salida cívica" y no para "propiciar un golpe de Estado".