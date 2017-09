Lesmes defiende la libertad de confesiones frente a la secularización artificial para combatir los conflictos religiosos

Afirma que no se puede mantener una actitud neutral contra los problemas derivados de los movimientos migratorios

"La respuesta a estos problemas no consiste en mantener una actitud acrítica y de neutralidad", ha señalado Lesmes, sino luchar por "el respeto a la diferencia" que debe ir paralelamente a la "consecución de la igualdad social".

Así, en el caso del conflicto religioso, para el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ "la laicidad de nuestras sociedades no exige acentuar artificialmente la secularización sino que, más bien, debe propiciar un escenario de libertad para las distintas confesiones, en plano de igualdad, sin favorecimientos de unas frente a otras".

En este sentido, se ha remitido a unas palabras del Papa Francisco para subrayar que "emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad". "A la globalización del fenómeno migratorio hay que responder con la globalización de la solidaridad", ha agregado.

Para Lesmes hace falta "técnicas audaces" para que la diferencias étnicas, lingüística, cultura o de creencias existentes se convierta en una "oportunidad de enriquecimiento mutuo" y no un "conflicto interminable entre costumbres e identidades".

El presidente del Poder Judicial, acudiendo a la Constitución, propone, entre otras cosas, que los poderes públicos apuesten por promover las condiciones para que "la libertad y la igualdad sean reales y efectivas" no sólo en individuos, sino también en de los grupos en los que se integran.

Asimismo, hace hincapié en que los derechos y principios fundamentales deben ser asumidos por todas las personas "con independencia de su origen o de su credo, incluso por quienes dicen no compartirlo". "Es la única manera de garantizar una convivencia social en paz", ha continuado.

No obstante, ha advertido que la paz social no se conseguirá si no se garantiza el respeto y la correcta aplicación de la ley en cada caso concreto.