Levy acusa a Homs de "intentar desviar la atención" al denunciar a Rajoy tras la "deslealtad institucional" del Govern

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha acusado este martes al portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, de "intentar desviar la atención" con su denuncia a Mariano Rajoy ante la Fiscalía cuando, según ha dicho, ha sido la Generalitat la que ha incurrido en "una deslealtad institucional manifiesta". Dicho esto, ha señalado que los pasos que están dando para avanzar en la independencia no llevan a "ninguna parte".

Así se ha pronunciado al término del desayuno informativo que ha organizado Europa Press con el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, al ser preguntada cómo valora que Homs presentara este lunes una denuncia ante la Fiscalía en la que le pide que se querelle contra Mariano Rajoy por incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional.

Levy ha señalado que están "intentando desviar la atención", ya que, según ha dicho, ha sido el Gobierno que lidera Carles Puigdemont el que ha llevado a cabo una "deslealtad institucional manifiesta estos últimos años" pese a la "absoluta cooperación" que le ha prestado el Gobierno del PP.

"Le recomendaría que no siguieran avanzando hacia lo que no va hacia ninguna parte porque se ha demostrado que todos los pasos que ha dado el gobierno independentista de la Generalitat se han topado con el muro de la realidad, el muro europeo que no les deja conseguir ese sueño que tienen los independentistas y, por lo tanto, que dejen de perder el tiempo como gobierno de todos los catalanes y se pongan a trabajar por el futuro de los catalanes que desde luego no avanza en su proyecto político", ha concluido.