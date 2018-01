Levy arremete contra Page por juntarse con "la izquierda trasnochada" de Podemos y "sacar a Cospedal del Gobierno"

Vicente tirado asegura que en Castilla-La Mancha, además de "pacto de perdedores", lo que hay es un "desgobierno"

En su opinión, con esas "quejas" lo único que intenta es "tapar y esconder que en Castilla-La Mancha el empleo crece la mitad que en el resto de España". "Cuando uno está en el victimismo se olvida de que tiene que dar respuestas. No gobierne con Podemos, déjenos gobernar a nosotros", ha finalizado.

En materia de sanidad, ha puesto de manifiesto Tirado que "hay que dedicarle más dinero", así como a la educación, ha dicho, al tiempo que ha argumentado que "no se puede tolerar que haya más de 12.000 castellano-manchegos que teniendo reconocido un grado de discapacidad no tengan ayuda".

En último lugar, ha criticado la reforma de la ley electoral en la región asegurando que mientras unos partidos están pensando en ella, "nosotros decimos que lo que necesita Castilla-La Mancha no son más diputados, son más médicos; no son más asesores, son más profesores". Y "es fundamental que la lista más votada sea quien gobierne porque la gente quiere que el partido ganador sea el partido que gobierna", ha concluido.

"No he visto un gobierno tan sectario como el actual de Álvaro Gutiérrez. Es la cara bonita, el alma, el que dicen que es muy bueno y sonríe, pero para conocer a una persona hay que darle vino, dinero y poder y a Álvaro Gutiérrez cuando le han dado poder, porque vino y dinero no sé si tiene, pero le han dado poder y ha demostrado que detrás de esa cara amable hay una persona rencorosa y sectaria que hace lo que hace en la Diputación, aprovechándose del dinero para su propia carrera política", ha señalado.