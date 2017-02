Levy, tras sentencias de 'caso Nóos' y 'tarjetas black': "No hay apellidos ni cargos que valgan; el que la hace la paga"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, se ha felicitado este jueves de que sentencias como las del 'caso Nóos' o las 'tarjetas black' demuestren que en España existe un Estado garantista y que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

En declaraciones a 'La Noche en 24 Horas' del Canal 24 Horas recogidas por Europa Press, Levy ha subrayado que las condenas impuestas al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y a su sucesor al frente de la entidad y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato o la pena de seis años y tres meses de cárcel para Iñaki Urdangarin evidencian que "no hay apellidos ni cargos que valgan" ante la justicia y que "quien la hace la paga".

En el caso concreto de las 'tarjetas black', la vicesecretaria del PP se ha felicitado de que, con la condena a seis años de prisión para Blesa y cuatro años y medio de cárcel para Rato por los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal, se "cierra una etapa" de proceder en el mundo financiero que espera que "no se vuelva a producir".

Respecto a la decisión de la Audiencia de Palma de mantener la libertad provisional, sin fianza, del ex duque de Palma, Levy ha recordado que esta medida "no significa que la pena no sea privativa de libertad" cuando se pronuncie el Tribunal Supremo.

"Se pone de manifiesto que no hay apellidos ni cargos y quien ha hecho utilización y fechorías acabará respondiendo", ha subrayado la dirigente popular, que ha incidido en que "el que la hace la paga" y que "no hay impunidad aunque uno haya ostentado responsabilidad en el Gobierno al más alto nivel".

Finalmente, tras recordar que "no es lo mismo justicia que ajusticiar", la vicesecretaria popular ha enfatizado que "no hay espacio para corruptos en el PP".