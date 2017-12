Líder CC.OO avisa de que la "deriva unilateral está agotadísima" en Cataluña y pide negociación

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, está más preocupado por la "dinámica política" que se establecerá tras las elecciones catalanas del próximo jueves, 21 de diciembre, que por la composición del Parlamento que surja de las votaciones y el nuevo gobierno que se conforme.

En este sentido, el sindicalista ha advertido de la posibilidad de que se continúe por la "vía de la confrontación" y siga la "deriva de la unilateralidad", que a su juicio está "agotadísima" y es algo que "en el fondo saben todos los partidos", por lo que confía en que "no se vuelva por ahí", y se apueste en su lugar por "reforzar" la senda de "la deliberación, la reflexión y la negociación".

Pero "el que no vea que en Cataluña hay pendiente un problema político de mucho trasfondo, no ve nada", ha advertido el secretario general de CCOO, antes de recordar que es la única autonomía de España que tiene un Estatuto que no es "exactamente" el que votaron los ciudadanos; una "anomalía" que hay que "corregir".