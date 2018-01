El juez Llarena comienza a interrogar a Sánchez sobre su implicación en una posible rebelión cometida en el 'procés'

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo de Junts per Catalunya Jordi Sánchez ha sido el primero en comenzar a declarar - sobre las nueve menos cuarto de este jueves- ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le ha citado junto al líder de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y el exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn para escuchar su versión sobre los hechos del denominado 'procés' que culminaron en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña el pasado 27 de octubre.

Los abogados aprovecharán además su presencia este jueves en el alto tribunal para pedir de nuevo la excarcelación de sus clientes, si bien fuentes de la defensa han señalado que aún no han determinado si dicha petición se realizará mediante la presentación de escrito o 'in voce' al término de las declaraciones. En todo caso, el juez no tiene por qué resolver sobre esta cuestión mañana mismo, pudiendo dejar el asunto para los próximos días.