López-Istúriz (PP) asegura que "muchos países europeos se refugian en la posición" de España frente al independentismo

El secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López-Istúriz, ha asegurado este miércoles que "muchos países europeos", como Bélgica o Italia, "se refugian en la posición del Gobierno español" frente al independentismo.

El dirigente popular ha dicho que hay muchas "cuestiones pendientes" en países como Italia o Bélgica que "no tienen el efecto mediático de Cataluña" pero están ahí. "El núcleo duro, la gran Europa, quiere seguir hacia delante y no dividirse o atomizarse, sino todo lo contrario; estamos construyendo un proyecto a la grande, no a la pequeña. La posición del Gobierno español es la de muchos gobiernos", ha explicado.

Preguntado por Escocia, donde la ministra principal, Nicola Sturgeon, quiere celebrar un nuevo referéndum en Escocia tras la victoria del Brexit, ha recordado que en el primero el resultado "ya fue un 'no' claro a la no división".

"Vuelven a la carga tras el asunto del Brexit. No sé si tendrá lugar referéndum, es la voluntad de Sturgeon, de ahí a que sea una realidad pasará tiempo. Ella quiere que sea antes de que se formalice el Brexit. Ya veremos cual sería el resultado", se ha limitado a señalar.

"PROVOCACIÓN" DE TURQUÍA EN HOLANDA

Por otro lado, López-Istúriz ha atribuido a una "una provocación absolutamente innecesaria" por parte de Turquía el conflicto diplomático entre este país y el Gobierno holandés, justo en vísperas de las elecciones generales en Países Bajos.

El pasado fin de semana, el Gobierno de La Haya impidió a dos ministros turcos hacer campaña por un referéndum convocado en su país para reforzar la autoridad del presidente Tayyip Erdogan.

"Se sabe que en Holanda, de toda la vida, no son bien recibidas campañas de referéndum de otros países. Es una tradición y hay que respetarla. En Holanda esto no va y los ministros turcos lo sabían", ha lamentado.

A su juicio, es "mejor que no ocurran este tipo de cosas para no dar alas a otros candidatos" --en alusión al ultraderechista Geert Wilders--. De hecho, ha confiado en que "no haya sido esa la intención del gobierno turco".

En todo caso, ha pedido no "ser rehenes de estos episodios que, casualmente, han sido provocados" por países de fuera las fronteras europeas.

EUROPA A DOS VELOCIDADES: ES UNA CUESTIÓN DE HACER LOS DEBERES

Preguntado sobre si están convencidos de la apuesta por la Europa a dos velocidades planteada en la cumbre a cuatro en Versalles entre Italia, Francia, Alemania y España, el secretario del PP europeo ha dicho que "no es cuestión de convencimiento, sino de hacer los deberes", especialmente ante la posición de algunos países que no quieren avanzar en la integración.

A modo de ejemplo, ha apostado por "avanzar mucho mas en defensa". Se acabó el paraguas del amigo norteamericano, para que la UE sea un actor fuera. Somos uno de los principales contribuyentes de ayuda humanitaria y nada de eso es nunca reconocido", ha lamentado.

En su opinión, "es necesaria una presencia física mayor por parte de la UE para que esa solidaridad se traduzca en ser actores definitivos en conflictos de Oriente Medio". "Quien se quiera unir a esto, primera velocidad. Quien no, segunda. Es una cuestión de voluntad de querer construir más en este proyecto y se da a elegir si se quiere estar en la locomotora o en algún vagón enganchado", ha apostillado.

DEBE CONTINUAR LA RELACIÓN CON EEUU "PESE A LOS TWEETS" DE TRUMP

Por otro lado, ha señalado que, "independientemente de los tuits o declaraciones" del presidente estadounidense, Donald Trump, "se tienen que tender puentes" entre países. "Hay una relación económica muy fuerte, también están las bases americanas... es algo a valorar entre Estados. Tiene que continuar la relación", ha asegurado.

"(Trump) Es el presidente libremente elegido, pero muchas de las declaraciones que hizo durante la campaña no las comparto para nada. Pero eso no tiene que ver que luego a nivel de países se tenga que mantener la relación", ha defendido.