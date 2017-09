López Obrador: "No queremos el muro, es una ofensa para México y vamos a hacer entrar en razón a Trump"

Si es presidente de México buscará un acuerdo para una relación bilateral de "cooperación para el desarrollo" entre ambos países

"No queremos el muro, es una ofensa para México y vamos a hacer entrar en razón a Donald Trump", ha subrayado López Obrador, que ha asegurado que su país "no va a permitir" la construcción del muro ni el hecho de "perseguir" a los inmigrantes. Así, ha asegurado que si llega a la Presidencia del país, van a ser "muy respetuosos" con Estados Unidos, al tiempo que "firmes".

Al tiempo, ha avisado de que si gobierna "no van a permitir injerencias". No obstante, ha aclarado que "no nos vamos a pelear" con el Gobierno de Estados Unidos --país con el que México comparte 3.185 kilómetros de frontera, ha recordado--, sino que buscarán "convencerle" de que cambien su relación con México y "no permitirá por nada que se insulte a México".