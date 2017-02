López (PSOE) advierte de que en el siglo XXI no existen "las identidades uniformes de sentimiento nacional"

Aboga por "reconocer a este país tal como es, con sus singularidades, con su pluralidad" para "sumarlas y no enfrentarlas"

El exlehendakari y diputado del PSOE por Bizkaia, Patxi López, ha advertido de que en el siglo XXI no existen "las identidades uniformes de sentimiento nacional", como tampoco "las soberanías exclusivas y excluyentes de los estados-nación". Además, ha abogado por "reconocer a este país tal como es, con sus singularidades, con su pluralidad" para "sumarlas y no enfrentarlas".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, López se ha referido al proceso catalán para afirmar que "es verdad que hay que hablar", pero ha recordado que este miércoles el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, "ha ofrecido diálogo", pero con la condición de que "condujera sí o sí a un referéndum".

"Oiga, el diálogo, si hablamos sinceramente, no tiene que tener ya el resultado. ¿Por qué no hablamos de los problemas reales?, ¿por qué no hablamos de cuál es la dimensión real territorial en el siglo XXI?. En el siglo XXI todas las identidades uniformes, homogéneas de sentimiento nacional no existen. Hay identidades múltiples", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado que él puede ser vasco, español o europeo "en la proporción y en el orden que quiera". "Y eso nadie me lo puede impedir. Esto de las soberanías exclusivas y excluyentes de los estados-nación en el siglo XXI tampoco existen", ha indicado.

SOBERANÍAS COMPARTIDAS

Por ello, ha abogado por ir "a un mundo de soberanías compartidas". "Yo soy mucho más partidario de ceder soberanía a Europa para combatir de los males de una globalización neoliberal que está imponiendo todos sus dogmas de fe, que ir a recluirme y convertirme en una isla que no va a poder hacer nada para enfrentarse a todas estas cuestiones", ha añadido.

De esta forma, se ha preguntado por que no se habla de "reconocer a este país tal como es, con sus singularidades, con su pluralidad y sumarlas y no enfrentarlas". "¿Por qué no hablamos de problemas de financiación que existen y que hay que resolver o de dejarle la espalda y buscar el sitio donde todos juntos podamos ir adoptando decisiones colectivas que comprometan a la política del conjunto del país, en lugar de ir cada uno por nuestro lado?", ha cuestionado.

El candidato a Secretaría General del PSOE ha abogado por "buscar soluciones que consoliden la convivencia en vez de fracturar". "Nadie puede imponer la identidad a nadie, es una cuestión personal", ha manifestado.

A su juicio, "hay tantas identidades como personas" y, en lugar de "enfrentarlas", ha planteado que se "sumen" para lograr "una riqueza que permita la concordia y consolidar la convivencia para definir un proyecto atractivo y colectivo" que puedan compartir "todos". "¿Qué es esto de buscar cómo levantamos fronteras en el siglo XXI cuando necesitamos justo lo contrario?", subrayado.