Madrid trabaja con Hacienda para enviar modificación del PEF, "trabajo arduo" no concluido y aún sin Pleno convocado

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra trabajando con el Ministerio de Hacienda para enviar la modificación del Plan Económico Financiero (PEF), un "trabajo técnico arduo, que requiere unas cuantas horas y tardes", por lo que "no está convocado el Pleno extraordinario del lunes".

En estos términos se ha expresado la portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en la rueda de prensa celebrada en Cibeles con posterioridad a la Junta de Gobierno, en la que ha explicado que "aún" no se ha aprobado el PEF, y "no se han dado los pasos posteriores", por lo que "no está convocado el Pleno extraordinario del lunes".