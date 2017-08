Madrid instala un 'punto violeta' contra agresiones sexuales en sus castizas fiestas de la Paloma

El Ayuntamiento de Madrid ha instalado, con motivo de las castizas fiestas de la Paloma, un 'punto violeta' que forma parte de la campaña contra las agresiones machistas que ha puesto en marcha el Consistorio de la capital.

También está habilitado un teléfono que va a funcionar de jueves a domingo de 22 a 7 horas de la mañana para que, si sucede algo en el espacio público y el punto violeta no está abierto, se tenga un lugar donde llamar y atienda una persona especializada. El número habilitado por el Ayuntamiento para solicitar orientación general acerca de una agresión sexual es el 628 18 60 71.

Este teléfono de atención comenzó a utilizarse la semana pasada pero, según Mayer, aún no tienen datos de si alguna persona ha recurrido a este tipo de ayuda.

En la formación, les dijeron que pueden llegar personas en muchos tipos de situaciones, como por ejemplo "una mujer en shock, que no recuerda cuestiones". Por ello "primero hay que escucharla y luego informarla de los pasos a seguir, según el protocolo del Ayuntamiento", ha detallado.

Por otro lado, esta voluntaria ha reconocido que sobre formación en temas de hombres que puedan ser agredidos sexualmente "no se hizo tanta incidencia", pero que sí se lo comentaron. "No es exclusivo para mujeres. En el caso que haya hombres (agredidos) se les atenderá", ha adelantado.

Por último, Rodríguez ha reivindicado que es fundamental la concienciación por parte de la sociedad. "No puede ser que por un ambiente de fiesta se tenga derecho ha realizar agresiones. Yo como mujer feminista veo fundamental la concienciación en este tema en toda la sociedad. No es no", ha concluido.