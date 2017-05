Un juez de Madrid investiga quién es la magistrada "amiga" que chivó que González estaba siendo investigado en Lezo

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, investiga quién es la "magistrada amiga de la casa" que supuestamente chivó que los teléfonos del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González --en prisión incondicional-- y otros investigados en la 'Operación Lezo' estaban intervenidos.

No obstante, el ex promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ Antonio Jesús Fonseca-Herrero excluyó de estas diligencias el supuesto chivatazo denunciado porque, a juicio, no guarda "relación de ningún tipo con el objeto real de la denuncia". Aún así, dedujo testimonio para que se investigase quién es esta magistrada y si se cometió algún delito de revelación de secretos.