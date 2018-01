Maillo (PP) anima a Cs a buscar un acuerdo con los 'comunes' ante la ausencia de diputados independentistas

EUROPA PRESS

Avisa que recurrirán cualquier reforma "torticera" del reglamento para facilitar investidura de Puigdemont desde Bruselas.

Dice que los independentistas parecían "hermanitas de la caridad" ante los tribunales y que tras el 155 ya saben a qué se exponen.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha vuelto a emplazar a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a que tome la iniciativa tras ser la primera fuerza política en las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre, porque debido a la ausencia de los diputados independentistas que están huidos o en la cárcel, tiene opciones numéricas de llegar a acuerdos, por ejemplo con los comunes, para configurar una mayoría no independentista tanto en la Mesa del Parlament como en el próximo Gobierno catalán. "Hay partido, claro que hay partido, juguémoslo", ha enfatizado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el dirigente popular además de criticar que Ciudadanos no asuma sus responsabilidades porque tiene "alergia a gobernar y decidir", ha advertido que los populares recurrirán ante los tribunales si los partidos independentistas tratan de hacer una reforma exprés "torticera" del reglamento del Parlament para facilitar la investidura de Carles Puigdemont desde Bruselas. También ha señalado que tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, los dirigentes independentistas ya saben a qué se exponen, recordando que delante de los jueces "parecían hermanitas de la caridad".

EL PP APOYARÁ LO QUE ACUERDE Cs

Maillo ha explicado que ante la situación que se vive ante la próxima constitución del Parlamento catalán, con ocho parlamentarios independentistas que están en la cárcel o fugados, Ciudadanos debería tomar la iniciativa e intentar sumar una mayoría con los "comunes". "La pregunta es: ¿hay posibilidades? Y claro que las hay", ha manifestado. Preguntado si el PP avalaría un acuerdo de ese tipo, ha respondió tajante: "Si el gobierno pasa en Cataluña porque haya un presidente constitucionalista, el PP estará detrás".

No obstante, ha asegurado que tiene que ser el partido de Albert Rivera el que ejerza ese liderazgo y decidir cómo, cuándo y con quién. "Ellos deben tener la inteligencia y la responsabilidad de saber hacerlo y nosotros vamos a estar detrás", ha agregado. El dirigente popular considera que, dada la situación que se vive en Cataluña, "hay partido" y que se debe jugar, lo que a su juicio contrasta con la posición pasiva de Ciudadanos. "Su gran problema, en su corta historia, es que no asume responsabilidades, tiene alergia a gobernar y decidir, pero ahora no se puede ocultar en que gobiernen otros", ha subrayado.

Maillo también se ha sentido molesto con el anuncio de Ciudadanos de que no le cederán un escaño al PP catalán para que pueda formar grupo parlamentario propio, toda vez que con cuatro escaños tiene que estar en el grupo mixto. "Es muy sorprendente que cuando nadie le ha pedido nada, ya lo rechacen", ha dicho.

Por eso, ha calificado la actitud del partido de Albert Rivera de un "poco prepotente" y una manifestación de "los peores tics de la política", recordando que en el Parlamento catalán los partidos del bloque constitucionalista siempre se han ayudado entre ellos.

RECURSO REFORMA "TORTICERA" DEL REGLAMENTO

El coordinador general del PP ha anunciado que el partido recurrirá judicialmente cualquier intento de reforma exprés del Reglamento del Parlament para facilitar la elección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat desde Bruselas. Asimismo, ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy estará muy atento ante cualquier reforma que "infrinja gravemente las leyes o que busque una interpretación torticera para beneficiar exclusivamente a un partido". No obstante, ha eludido confirmar si el Gobierno recurriría al Tribunal Constitucional para paralizar una reforma de ese tipo como hizo la pasada legislatura con las normas soberanistas aprobadas por el Parlament.

Maillo ha recalcado que la elección de Puigdemont como presidente sería "una barbaridad, una burla y un escándalo", pero no ha descartado que lo intente "porque no tiene ningún problema en burlar la ley" y "cualquier cosa puede suceder". De ahí que los constitucionalistas, ha abundado, no puedan "estar mirando para otro lado" ni "tirar la toalla pensando que no hay partido".

"HERMANITAS DE LA CARIDAD"

Preguntado si cree que la situación penal de varios exmiembros del Gobierno catalán puede ser un elemento de contención del independentismo en esta legislatura, ha respondido que "delante de los jueces parecían hermanitas de la caridad" y que ahora ya saben a qué se exponen si incumplen la ley. "Esta es la gran lección de este periodo. En todo caso esperemos que no sea necesario el tener que seguir avanzando en esta línea", ha argumentado.

En cuanto a si podría volverse a aplicar el artículo 155, ha contestado que no conviene hablar de futuribles porque luego el independentismo lo "utiliza para victimizarse". "Lo que es cierto es que el 155 finaliza cuando se constituya el nuevo gobierno, pero saben perfectamente qué pueden hacer y qué no. Dentro de la legalidad, todo es posible y el llamamiento al diálogo por parte del gobierno está presente, pero saben perfectamente que sucede si se infringen las leyes. Y como lo saben ellos, yo no se lo voy a recordar", ha asegurado.

Sobre la evolución en el futuro de la base electoral independentista en Cataluña, Maillo ha señalado que va a depender mucho de quien ejerza el liderazgo en esa sociedad. A su juicio, el constitucionalismo tiene que hacer un llamamiento al diálogo dentro de la ley, pero dependerá mucho de la "responsabilidad o irresponsabilidad" de los que lideran el independentismo, que pueden encauzar sus pretensiones en una negociación para mejorar la vida de los catalanes, pero no saltarse la ley.

EL PP, A "REARMARSE POLÍTICAMENTE" EN CATALUÑA

El dirigente del PP ha afirmado que el "mal" resultado de su formación el 21 de diciembre ha supuesto un "golpe duro" para el PP catalán y ha agregado que ahora tendrán que sentarse a "reformular" la propuesta del partido para Cataluña. "El PP de Cataluña tiene que hacer una profunda reflexión y lo hará después de este periodo de Navidades, cómo podemos rearmarnos políticamente para ofrecer una alternativa desde el punto de vista autonómico en Cataluña", ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que es "necesario un periodo de tranquilidad" antes de "tomar decisiones" y ha reiterado que hay que distinguir los resultados del PP en autonómicas y generales, porque hace un año ganaron a Ciudadanos en las cuatro provincias. "En el ámbito autonómico hemos fallado y tenemos que trabajar y estudiar bien qué ha fallado y tratar de ponerle remedio", ha apostillado.

Aunque ha admitido que la "responsabilidad" por el revés electoral -han pasado de 11 a 4 escaños- es de "todo el PP", ha asegurado que "el análisis concreto, al ser autonómicas, tiene que liderarlo el PP catalán". "Aquí no se estaba presentando a las elecciones Rajoy, ni se estaba examinando el Gobierno, que lo hace en las generales. No se estaba juzgando si el Gobierno estaba aplicando bien el 155, sino cómo se podía parar el independentismo desde el Parlament de Cataluña", ha indicado.

Maillo ha cargado duramente contra la campaña de Ciudadanos, ya que, según ha recordado, el propio Albert Rivera llegó a asegurar en campaña que apoyar al PSC o el PP era tirar el voto "a la basura". "Cs ha hecho muy buena campaña para sí mismo, pero no tan buena para el conjunto del constitucionalismo, porque al final pasar votos de un partido a otro dentro del constitucionalismo no tenía mucha utilidad", ha apuntado.

Ante el hecho de que pese a la implicación de Rajoy en la campaña catalana el partido castigado haya sido el PP, ha señalado que "interpretar estas elecciones en términos de castigo es un error" porque "lo que ha habido es una concentración de voto".