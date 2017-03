Maíllo cree que Susana Díaz podría adelantar elecciones para no "rendir cuentas" de la "indigencia" de su política

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha apuntado este domingo la posibilidad de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, decidiera convocar elecciones autonómicas antes de agotar la legislatura --que en Andalucía concluiría en 2019--, porque "es consciente de la indigencia que ha hecho de la política" y "su propia supervivencia depende de que no se hable de gestión", de forma que "ahí hay una razón para que no agote la legislatura y no tenga que rendir cuentas".

Así lo ha indicado Maíllo en declaraciones a los medios en Sevilla al mantener una reunión con los coordinadores de Áreas de Elaboración Colectiva de IU Andalucía, y coincidiendo con la noticia de que Susana Díaz presentará el 26 de marzo su candidatura a las primarias de la Secretaría General del PSOE. El líder andaluz de IU ha apuntado en esa línea que en este año 2017 toca llevar a cabo un "diálogo con la sociedad" ante "un calendario electoral que se percibe temprano", porque "la sacudida de una presidenta que no está en Andalucía", sino nada más que "en Madrid y en su propia trayectoria política, está haciendo un daño en la gestión andaluza y crea una incertidumbre" sobre cuándo se convocarán las autonómicas. A la pregunta de si cree que se producirá un adelanto electoral en Andalucía, Maíllo ha recordado que hace dos años la presidenta las convocó por anticipado pese a haberse aprobado el Presupuesto de la Junta y "tras decir que no iba a haber" adelanto electoral. Por eso, el coordinador general de IULV-CA cree que Díaz tiene "credibilidad cero" si apunta que no va adelantar elecciones, y ha comparado su caso con el de los presidentes de clubes de fútbol cuando dicen que no van a cesar a un entrenador. Basta que lo digan para que se produzca la destitución poco después, según ha señalado. En esa línea, ha afirmado que "basta con que (Susana Díaz) diga que va a mantener la legislatura para que salten todas las alarmas, entre otras cosas porque su gestión no es defendible" y "ella es consciente de que esa indigencia que ha hecho de la política en la que no hace nada, sino mucho bombo y platillo de anuncios que no se ejecutan ni se traducen en acciones". "La supervivencia de Susana Díaz pasa por que no se hable de su gestión", ha sentenciado Maíllo, para añadir que "en esa perspectiva nos tenemos que preparar pues es evidente que no podrá aguantar con ambas gestiones, y si lo hiciera lo vamos a impugnar porque Andalucía no es plato de segunda", ha zanjado.