Maíllo opina que "el discurso genérico de Susana Díaz cada vez representa menos a la Andalucía real"

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado este sábado de "genérico" el discurso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con motivo del fin de año, y ha señalado que es "un discurso tan genérico que es incapaz de reflejar la realidad de Andalucía, y que es incapaz de dar datos concretos que avalen la tesis de que 2017 ha sido un buen año".

En un comunicado, Antonio Maíllo ha pedido a la presidenta que explique para quién ha sido buen año, porque "desde luego no lo ha sido para quienes están en el paro o en la precariedad, o para quienes no tienen acceso a las ayudas para al menos sobrevivir". "Habrá sido para quienes explotan a las 'kellys' o a las trabajadoras del campo andaluz", ha respondido.

Para Maíllo, Susana Díaz "no habla de pobreza, ni de desigualdad" y "pasa por encima sobre asuntos como la precariedad laboral". "Habla de servicios públicos, pero no de las condiciones de quienes lo garantizan, de los trabajadores públicos, y no asume un reforzamiento mucho más audaz en sanidad y educación", ha dicho.