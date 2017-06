EUROPA PRESS

IU no dará a los nuevos consejeros cien días de espera y les exige "firmeza, coherencia y hambre de cambiar Andalucía"

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha achacado este viernes el cambio "atropellado" en la composición del Gobierno andaluz a las "prisas" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por "tapar sus dos derrotas de esta semana", en alusión a la propuesta "trampa" de crear un Comisionado de la Memoria Histórica y por su "derrota" en el debate parlamentario sobre la situación política de Andalucía.

Así se ha pronunciado Maíllo en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, donde ha incidido en que vio a Susana Díaz durante el debate del miércoles "derrotada, insolvente y sin poder demostrar gestión ninguna porque no ha hecho nada, ha perdido dos años de gobierno dedicados a sus andanzas en clave interna en la búsqueda de una aspiración fracasada a la Secretaría General del PSOE".

En cuanto a la remodelación de su Ejecutivo, el líder andaluz de IU ha considerado previsible que hayan cambiado a los titulares de consejerías que han sido "muy contestadas socialmente", tales como Sanidad, Educación o Empleo, y también en otras que han sido "planas en su gestión", como Cultura, Justicia e Interior o Agricultura.

No obstante, Maíllo ha lamentado que no haya habido sustitución en otros departamentos que "han demostrado su incompetencia", como cree que es el caso de Igualdad y Políticas Sociales, "que lleva ya más de año y medio sin ser capaz de presentar una modificación de la Ley de Igualdad anunciada en octubre del 2015". También ha criticado que no haya habido cambios en Fomento y Vivienda, después de que se haya aprobado "la ley más de derechas de Susana Díaz, la Ley de Retracto que va salvarle a los bancos las vergüenzas de sus desahucios".

Entretanto, ha advertido de que manteniendo al frente de las consejerías de carácter económico a los mismos titulares "se mantienen las políticas y no hay cambio de rumbo".

"IU ha solicitado a la presidenta que cambie de gobierno, que cambie de rumbo y cambie de actitud, pero vemos que solo lo ha hecho de Gobierno con un cambio de caras de un bajo perfil político, donde nos sorprende que no haya personas que le podían haber dado un impulso de mayor peso político al Ejecutivo", ha abundado el coordinador de la coalición de izquierdas.

Y mantiene "perfiles bajos", ha sostenido Maíllo, "para que Susana Díaz siga siendo la que determine el valor político del Gobierno y eso es siempre un empobrecimiento a la hora de afrontar un ejecutivo tan importante como el de Andalucía".

SIN 100 DÍAS DE ESPERA

Entretanto, ha urgido a los nuevos consejeros a dar una respuesta rápida y urgente a los problemas que padece Andalucía, porque la comunidad "no puede esperar más". "La legislatura empezó hace dos años en los que no se ha hecho nada y Andalucía no puede esperar cien días, ninguno de los consejeros va a tener cien días de espera", ha apostillado.

"El Gobierno sigue, los problemas de Andalucía se acumulan en los despachos de los consejeros, y desde IU vamos a exigir acción", ha manifestado Antonio Maíllo.

Con todo, y en el caso concreto de la entrada de Sonia Gaya Sánchez, actual responsable de Institucional de UGT-A, como titular de Educación, el líder de IULV-CA ha señalado que tiene por delante la oportunidad de demostrar su talante si hace caso a la iniciativa aprobada este jueves por el Parlamento para aplazar las oposiciones de los conservatorios o abordando la necesidad de climatización de los centros educativos.

Ha considerado que el hecho de que Susana Díaz haya adoptado un perfil sindical para ese departamento "siempre suena bien", pero ha advertido que "estamos acostumbrados a los anuncios rimbombantes de una presidenta que luego no deja a sus consejeros ejecutar sus políticas".

Con todo, Maíllo ha deseado "mucha suerte" al nuevo gabinete de Susana Díaz, al que ha reclamado "firmeza, coherencia y mucha hambre de cambiar Andalucía".

SUSANA DÍAZ "HACE EL RIDÍCULO" CON EL COMISIONADO

Así las cosas, y sobre la propuesta de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para crear un Comisionado de la Memoria Histórica y Democrática y la renuncia del exvicepresidente de la Junta y excoordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, a ocupar el cargo, el dirigente de IU ha considerado que la jefa del Ejecutivo andaluz "ha hecho el ridículo" al plantear "una mentira que se ha desmontado".

Tras señalar que Valderas ha renunciado a "un no puesto" porque la figura del Comisionado no existía en la ley, Maíllo ha sostenido que la "gravedad" de todo esto radica en que al presidenta "ha mentido, me llamó para tender una trampa y construye un relato de que se va a nombrar a una persona para el Comisionado de la Memoria cuando no existe esa figura".

Así, ha asegurado que nadie reclamó que se creara ese Comisionado y que ese debate se había superado con la creación de la figura del director general de Memoria, "que tiene mucho más rango desde el punto de vista político y de gestión que un Comisionado, que es un cargo de menor rango y para un ámbito muy concreto".

"Esa mentira se desmontó cuando en la comparecencia ni se votó, ni se dijo a quién se iba a nombrar para el cargo y solo se atrevió a decir que iba a hacer una propuesta de modificación de la ley que nadie quiere para septiembre", ha abundado Maíllo, quien ha considerado que su creación sería "retrotraernos a una situación anterior y de mayor debilidad para desarrollar la ley".

En opinión del líder andaluz, "Susana Díaz ha hecho el ridículo al intentar engañar a IU", formación que, ha destacado, "ha actuado con mucha firmeza, con mucha cohesión y con mucha claridad". "Celebramos un final feliz", ha zanjado.